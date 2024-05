Atlas la spiegazione del finale del film | Harlan è davvero morto?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Jennifer Lopez è tornata a solcare le acque della fantascienza condi Netflix, disponibile sulla piattaforma streaming dalla scorsa settimana. Nel, che ha rapidamente scalato la classifica dei prodotti più visti, JLO interpreta, un geniale scienziato che diffida dell’intelligenza artificiale e dei robot in generale. Il motivo? Un collegamento con la sua infanzia e una rivolta di robot sedata anni prima, che stava per sterminare l’umanità. Questa professionista, che ha un legame interessante con l’intelligenza artificiale, viene reclutata per una missione ai confini del mondo volta a fermare il terrorista AI che ha tentato di radere al suolo la Terra. Tutto ciò porta a un epilogo esplosivo ed emotivo al tempo stesso, in cuiriesce a mettere a tacere i suoi vecchi demoni: seguiteci in questadeldi: la battaglia contro l’IA nelJennifer Lopez in una scena di(Fonte: Netflix)Come abbiamo visto nella nostra recensione di, nelShepherd (Lopez) ha il compito di abbattere la prima intelligenza artificiale terroristica del mondo,