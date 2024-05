Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

Una delusione per De Roon e per tutti i tifosi atalantini che facevano il tifo per lui, per vederlo lottare e fare bene anche in maglia arancione, come premio e coronamento di una stagione strepitosa. . Per uno strano incrocio del destino De Roon nel novembre 2022 aveva rischiato di saltare il Mondiale in Qatar sempre per un infortunio muscolare analogo: in quel caso il mediano nerazzurro riuscì a recuperare in extremis e a disputare le cinque partite giocate dall’Olanda fino ai quarti di finale terminati con la sconfitta ai rigori contro l’Argentina.

Atalanta per l’infortunato Marten De Roon sfuma il sogno dell’Europeo | Farò il tifoso