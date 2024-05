Assalita da due cani mentre passeggia col suo | tragedia sfiorata in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Poteva avere conseguenza nefaste quanto accaduto martedì pomeriggio quando una donna sessantenne, cheva con il suo cane in via Avello, nella zona di Fossignano alla periferia di Aprilia, è stata aggredita da duedi proprietà di un residente locale. Gli animali sono riusciti a superare la recinzione della loro abitazione e si sono avventati sulla donna e sul suo cane, scatenando un violento scontro. Il Drammatico Scontro Nel tentativo disperato di proteggere il suo animale, la donna ha cercato di dividere i, ma è stata attaccata a sua volta, riportando morsi in diverse parti del corpo. Il suo cane ha subito ferite più gravi e, dopo essere stato messo in salvo, è stato trasferito urgentemente in una clinica veterinaria per le cure necessarie.