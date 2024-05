Aspiranti sindaci faccia a faccia alla Ferrovia | il treno per vincere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 6 minuti“Vorremmo prendere il” il titolo dell’evento organizzato dall’Associazione “Nui ra” A.p.s. a Borgo– che ha visto per la prima voltain città i sette concorrenti per un posto da sindaco al Comune di Avellino, dopo il confronto più “istituzionale”Tribunale Elettorale di Rai Tre. Tema dell’incontro il presente e il futuro della stazioneria chiusa ormai da ben 12 anni, e l’appello degli organizzatori affinchè chi si erge a diventare Istituzioni riesca a spronare una presa di coscienza comune, partendo dal confronto con la Regione Campania, non solo per il ripristino del trasporto su ferro in Irpinia ma anche per la rivalutazione complessiva del quartiere periferico di Borgo