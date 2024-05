ASIA pubblicati gli avvisi per 5 membri del collegio sindacale e 1 revisore dei conti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato pubblicato all’albo pretorio l’avviso pubblico per la designazione dei 3effettivi e dei 2supplenti deldell’– Azienda Servizi Igiene Ambientale Spa di Benevento. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso possono inviare la domanda di candidatura entro e non oltre il 17 giugno 2024. L’avviso pubblico e la domanda di candidatura sono scaricabili al seguente link: https://web.comune.benevento.it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=32310 Sempre all’albo pretorio è stato anche pubblicato l’avviso pubblico per la designazione delunico deidell’– Azienda Servizi Igiene Ambientale Spa di Benevento. Anche in questo caso gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso possono inviare la domanda di candidatura entro e non oltre il 17 giugno 2024.