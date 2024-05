Ascolti TV Isola dei Famosi 2024 | dodicesima puntata del 29 maggio lievemente in ripresa ecco i dati auditel

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 30 maggio 2024)TV: quanto ha totalizzato lade L’deiandata in onda mercoledì 29a seguire idel prime time di ieri.deidel 29La serata di ieri viene vinta da TV8 con la finale di conference league #OlympiacosFiorentina a quasi 3mln col 15.7% L' #si ferma a 2mln col 14%, Rai 1 all' 11.6% In calo #chilhavisto (9.2%)#Tv pic.twitter.com/fBZT4XZ0v3 — Boomerissima' ' (@Boomerissima) May 30,Ieri in prima serata #Canale5 con #deisegna 2.000.000 spettatori al 14.1% share @Tv3Blog @QuiMediasetit #Tv #blogsocialtv pic.twitter.com/SOhXsWKRhE — BlogSocialT (@BlogSocialTv1) May 30,delle puntate Prima: 2.