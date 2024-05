Asciugare i capelli in modo perfetto? Basta farlo in base alla propria chioma

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Non esistonobrutti, esistono soloasciugati male”. Ok, forse non era proprio così la citazione originale, ma è comunque una verità assoluta. Perché se non si tratta bene ladurante l’asciugatura si vede e succede la stessa cosa se non le dedichiamo le giuste attenzioni a seconda della tipologia. Capire comeinalle loro caratteristiche e capire qual è l’asciugatura perfetta se si hannoricci,lisci, quella adatta per evitare l’effetto crespo, quella migliore per le chiome lunghe o corte, quindi, è essenziale per garantirsi una capigliatura al top, bella e piena di benessere. Nessun segreto nascosto, sia chiaro, ma solo tecniche diverse e consigli per ottenere il massimo dai proprie imparare ad amarli così come sono.