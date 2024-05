Artisti internazionali e anteprime entra nel vivo Cartoons On The Bay

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Pescara, 30 mag. (askanews) – John Musker, Leslie Iwerks, Bruce Morris, Sara Pichelli,tra i più noti nel mondo dell’animazione e del fumetto. Saranno loro i principali protagonisti della seconda giornata, venerdì 31 maggio, di “On The Bay”, il Festival Internazionale dell’Animazione della Transmedialità e delle Meta Arti, in programma fino al 2 giugno a Pescara, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e il Ministero dello Sport e i Giovani. Venerdì 31 maggio sarà anche il giorno dedicato alla Spagna, il Paese ospite scelto per questa edizione. Le più recenti produzioni per bambini e ragazzi di Italia e Spagna saranno messe a confronto per discutere di nuove opportunità, sfide e strategie con due panel a partire dalle 10 all’Aurum di Pescara con gli interventi dei principali produttori e manager del mondo dell’animazione.