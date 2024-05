Arriva il gelato espresso nuova apertura di Giuffrè

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2024) E sono tre! Tris di gusto e bontà per il gelataio e pasticciere Alessandroche apre il suo nuovo punto vendita trendy in via Pietro Blaserna 11, incrocio con Viale Marconi. Dopo Forno &a Trastevere e Colli Portuensi,è pronto a far innamorare un altro quartiere con una proposta da urlo: il”, preparato live davanti agli occhi dei clienti grazie alla tecnologia di mantecazione in carapina, esclusiva del locale. Giorno 1 giugno 2024 l’inaugurazione con una grande festa in cui protagonista sarà “ilsu strada” dal momento cheporterà le sue irresistibili creazioni in mezzo alla gente, dove la faranno da padrone le sue amate storie da marciapiede. Un viaggio nei quartieri – Perogni gelateria diventa un progetto che racconta le storie, le leggende e i personaggi di ogni quartiere.