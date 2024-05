Arnaldi-Rublev in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Matteosfiderà Andreyal terzo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Sta ormai diventando una garanzia a livello Major il tennista ligure, che dopo la bella vittoria ai danni di Fils all’esordio ha mietuto un’altra vittima francese (bilancio di 8-0 in carriera a livello Atp), Alexandre Muller. Con la qualificazione alle Olimpiadi ormai in ghiaccio,potrà scendere in campo senza avere tanto da perdere e tenterà di impensierire il russo, sesta forza del seeding ma apparso vulnerabile al primo turno contro Taro Daniel.ha vinto l’unico precedente, a Vienna nel 2023. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 31 maggio come 2°match dalle 11:00 sul Suzanne Lenglen.