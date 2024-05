Armi Nato contro la Russia si allarga il fronte del sì Stoltenberg | L’Ucraina può prevalere solo con il nostro aiuto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si allunga la lista dei Paesifavorevoli alla rimozione delle restrizioni sull’uso dellefornite al, contemplando la possibilità di colpire obiettivi militari ine nonnei territori occupati. Sulla base delle ultime dichiarazione in questo campo si contano: Polonia, Finlandia, Svezia, Paesi Baltici, Repubblica Ceca, Danimarca, Olanda, Regno Unito, Canada e Francia (con tutta probabilità anche la Romania). Contrari, invece, Italia, Spagna, Belgio, Ungheria, Slovacchia e, probabilmente, Bulgaria. Tra gli indecisi rientrano, invece, la Germania e gli Stati Uniti, che stanno valutando di rimuovere le restrizioni. Per contrastare l’avanzata dellain Ucraina, il presidente Joe Biden sta, infatti, prendendo in considerazione due nuovemisure: punire la Cina per aver fornito tecnologia chiave a Mosca e revocare i limiti all’uso da parte deldelle«a corto raggio» statunitensi per attaccare all’interno della, lo scrive il Washington Post.