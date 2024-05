Armi in Ucraina Parolin | Un’escalation sarebbe incontrollabile Tutti dovrebbero preoccuparsi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 30 maggio 2024)una prospettiva inquietante. “La possibilità di utilizzarefornite dalla Nato anche sul territorio russo deve preoccupare ogni persona che abbia a cuore le sorti del nostro mondo. Questo potrebbe comportareche nessuno potrà più controllare”. Così il cardinale Pietro, segretario di Stato della Santa Sede, commentando il dibattito di queste ore sull’ipotesi del via libera a Kiev per l’utilizzo didi attacco e non solo di difesa.“Siamo impegnati sul piano umanitario, soprattutto sulla questione del ritorno dei bambini ucraini in patria. Un meccanismo che è stato avviato con la visita del cardinal Zuppi a Kiev e a Mosca che sta portando dei frutti.