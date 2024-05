Ardea | in corso sgombero immobile occupato sul lungomare degli Ardeatini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2024) CRONACA DI ROMA (Nova) – Da questa mattina e’ inlodell’abusivamente, di proprieta’ dell’Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, sultini, 509, ad, comune alle porte di Roma. L’intervento e’ stato disposto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso la Prefettura di Roma, unitamente alle altre forze di polizia e alla Polizia Locale di. Al termine delle operazioni, i Carabinieri della Tenenza die della Compagnia di Anzio, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, eseguiranno un sequestro preventivo dell’, per il successivo affidamento alla proprieta’ che dovra’ assicurare la messa in sicurezza.