Aquilani sempre più dubbi | Non so se proseguiremo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le riserve per direttore sportivo e allenatore saranno sciolte entro la prossima settimana. La società nerazzurra infatti, a partire dal 3 giugno, inizierà una lunga settimana di appuntamenti per decidere il prossimo direttore sportivo, dato che Stefano Stefanelli andrà alla Juventus, ma dovrà anche definire quale sarà il destino della panchina. A tal proposito il presidente Giuseppe Corrado, a margine del Trofeo Maestrelli, svoltosi a Montecatini, nel quale sono stati premiati il direttore generale Giovanni Corrado e il calciatore Antonio Caracciolo, è intervenuto sulla questione: "Non so secon- dichiara Corrado -. Nei prossimi giorni capiremo quelle che saranno le opportunità e le alternative, per noi e per lui".