Fonte : fanpage di 30 mag 2024

"Ho avuto una gravidanza a rischio e mi sono dovuta fermare, al termine del periodo mi hanno detto che l'azienda era andata avanti senza di me". . it per raccontare la sua esperienza nel mondo del lavoro e la grande delusione arrivata quando, dopo aver subito anni di sfruttamento e lavoro 'in nero', è rimasta incinta ed è stata lasciata a casa.

“Anni di sfruttamento e lavoro ‘in nero’ poi ho avuto una gravidanza a rischio e mi hanno lasciata a casa”