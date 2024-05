Anghiari, terminati i lavori di installazione della piattaforma elevatrice nella scuola primaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arezzo, 30 maggio 2024 – Sono ufficialmentedidi secondo grado di. Si tratta di un servizio importante che consentirà ai ragazzi disabili o con problemi di mobilità, di raggiungere le aule senza alcuna difficoltà e in sicurezza. Il progetto è stato realizzato grazie alla professionalità e alle competenze dell'ufficio tecnico comunale, diretto dal geometra Marco Manni, che nonostante la complessità dell'intervento dovuta alla storicità dell'edificio, è riuscito a centrare l'obiettivo nel migliore dei modi e nei tempi stabiliti. "Isi sono svolti senza creare alcun disagio all'attività didattica - ha commentato il geometra Marco Manni - l'intervento è stato particolarmente complesso in quanto siamo intervenuti in un edificio storico, quindi con limitazioni ben precise, ma si è concluso nel migliore dei modi.