Ancora disordini al carcere Beccaria Alcune celle sono inagibili

(Di giovedì 30 maggio 2024) AGI -proseguiti fino all'una di notte ineldi Milano dopo la rivolta. La situazione ora sembra esseri tranquilla. A quanto viene riferito, una decina dei reclusi coinvolti saranno trasferiti altrove non solo per motivi di sicurezza ma anche perché diverse, almeno sei,in questo momento. Ieri una settantina di detenuti ha preso il controllo di un'ala dell'istituto per poi danneggiare gli arredi, in particolare i blindi. I sindacati stanno facendo presente in queste ore che gli agenti penitenziari, al momento una settantina a fronte del centinaio ritenuto un numero adeguato,pochi per affrontare una situazione cosi' delicata dopo che l'inchiesta della Procura di Milano ha portato all'arresto di tredici di loro.