Ancona 42enne finisce con il furgone sotto un tir e muore Traffico bloccato per ore

(Di giovedì 30 maggio 2024) Schianto mortale ad, doveunsi è schiantato ed è finitoun tir. Morto un uomo di 42 anni. La strada è rimasta chiusa alper tre ore. L’impatto è avvenuto questa mattina, 30 maggio, intorno alle 11.30, sulla statale 76 all’altezza di Fabriano, in direzione. Sul posto sono accorse le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e mezzi dei vigili del fuoco di Jesi e Fabriano. Si è anche alzata in volo l’eliambulanza.Leggi anche: Incidente in stazione, bloccata la Milano-Piacenza: c’è un morto Le dinamiche dell’incidente Le conseguenze dell’accaduto si sono ripercosse sul, perché lunghe code si sono formate sulla statale 76. A seguito di incidente al km 17,500, è stata temporaneamente chiusa al, la carreggiata in direzione nord, della strada statale 76 “della Val D’Esino” nel comune di Fabriano.