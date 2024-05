Anas | Chiuso tratto Cassia per incidente al km 31

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2024) A causa di un tamponamento che ha coinvolto due autovetture ed un camion, è chiusa la SS 2 ‘Via’, in direzione Viterbo, al km 31. Il traffico viene deviato al momento sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadree le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Così in un comunicato. (Com/Red/Dire) .