Amministrative 2024 | a giugno al voto 600 000 bergamaschi più di metà dell’intera popolazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Meno nove giorni al. Manca poco più di una settimana alla tornata elettorale dell’8 e 9, quando i residenti di ben 164 comuni– sui 243 totali – saranno chiamati alle urne per eleggere i loro amministratori per i prossimi cinque anni. Per rendere l’idea della quantità di abitanti che nel secondo fine settimana diavrà diritto di recarsi ai seggi per esprimere la sua preferenza basti pensare che a votare saranno circa 600.000 elettori: più delladellatotale della provincia di Bergamo, che secondo il censimento Eurostat del 2019 si attesta intorno a 1,1 milioni di persone. Un dato amplificato ulteriormente dal fatto che l’oltre mezzo milione di persone chiamato alle urne voterà in rappresentanza di 744.