Fonte : anticipazionitv di 30 mag 2024

Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ayle e Holden verso il ritorno in TV dopo Amici 23? L’indiscrezione sul Festival di Sanremo Ayle e Holden verso il ritorno in TV dopo Amici 23? L’indiscrezione sul Festival di Sanremo La quota blu tra i cantautori del talent di Maria De Filippi avrebbe la meglio sulla quota rosa e vincitrice Sarah Toscano: spunta il totonomi sui concorrenti al Festival Amici, Holden fa mea culpa e racconta nuovi dettagli sulla lite con Rudy Zerbi Amici, Holden fa mea culpa e racconta nuovi dettagli sulla lite con Rudy Zerbi Il figliastro d'arte di Laura Pausini da libero sfogo ad una confessione sullo sbaglio commesso con il ritiro al talent show, alle prese di una lite con il maestro Amici 23, Holden e l’oggetto rubato a Maria De Filippi: tutta la verità Amici 23, Holden e l’oggetto rubato a Maria De Filippi: tutta la verità Nonostante il furto non sfugge la dichiarazione di stima e affetto della conduttrice per il finalista di Amici 23: i dettagli della vicenda .

Amici 23 Sarah Toscano e Holden formano una coppia top secret? Spunta la verità