Amici 23 Holden ultimo tra i finalisti? La classifica vendite degli Ep con Petit Mida e Sarah

(Di giovedì 30 maggio 2024)potrebbe partire svantaggiato rispetto ai comor cantanti promossi con lui alla finale di23 di Maria Filippi,Toscano e, relativamente alledei primi album post-talent show. I giovani talenti cantautori , anche dopo lo spazio e il tempo condivisi ad, si fanno battaglia con gli Ep appena pubblicati in vista dell’estate che li chiamano a promuovere la loro musica nelle varie dateinstore tour in Italia. E si infiamma la competizione in musica nellaFIMI/GFK, dove per la firma settimana dial confronto tra gli ex allievi, il figliastro d’arte di Laura Pausini risulta “grande assente”.non figura nella Top Fimi album di23non figura nella primaFIMI Gfk, la rinnovata Top album delin Italia, relativa ai dati riguardanti i talenti cantanti uscenti di23.