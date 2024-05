Fonte : orizzontescuola di 30 mag 2024

La mamma: “Ho letto sul suo viso una grande mortificazione”. . L'articolo Alunna 11enne si presenta in classe con i pantaloncini da basket, la scuola la manda a cambiarsi. Una vicenda ha scatenato un acceso dibattito sull'abbigliamento consentito a scuola in una scuola media in provincia di Milano.

Alunna 11enne si presenta in classe con i pantaloncini da basket la scuola la manda a cambiarsi La mamma | Ho letto sul suo viso una grande mortificazione