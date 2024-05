Altro che Napoli accordo a un passo tra Luis Alberto e la sua nuova squadra!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) In casac’è da registrare degli aggiornamenti importanti sul futuro di un calciatore accostato tante volte al club partenopeo, ovvero. Dopo aver chiuso questo campionato così tragico al decimo posto, in casal’attenzione è tutta rivolta su chi sarà il prossimo allenatore. Il prescelto di Aurelio De Laurentiis, dopo che Gian Piero Gasperini ha espresso la volontà di restare all’Atalanta, è Antonio Conte. Le trattative con quest’ultimo, di fatto, sono avviatissime, visto che si stanno limando solo gli ultimi dettagli. Lo stesso Antonio Conte, che la settimana prossima dovrebbe partecipare ad un vertice di mercato con i massimi dirigenti del, avrebbe già chiamato Giovanni Di Lorenzo per ribadirgli la sua centralità.