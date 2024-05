Altra svolta Chiara Ferragni incubo già finito | nuova vita e nuovo lavoro dopo i guai

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Eccoci con unepisodio della soap opera dei Ferragnez. I due, ora che si sono separati, continuano a regalare perle di gossip con le loro avventure e con la loro. In particolare, sucircola una indiscrezione-bomba, da prendere con le pinze, come si usa dire, ma che avrebbe del clamoroso. un periodaccio per l’influencer: le ricadute del “Pandorogate” sono ancora forti, al punto che su Instagramcontinua a perdere consensi e fan: addirittura una media di 1.700 seguaci in meno al giorno, secondo gli ultimi dati di Not Just Analytics. Molti marchi e aziende hanno deciso di interrompere le collaborazioni con l’imprenditrice digitale. Leggi anche: “Perché io sempre fidanzati famosi”. Melissa Satta spiega la differenza con i “ragazzi normali” L’esodo dei followers e unaavventura Secondo la rivista Chi, solitamente molto ben informata, la Iervolino & Lady Bacardi Entertainment avrebbe proposto adiversi copioni.