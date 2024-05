Allarme Vermocane il millepiedi marino infesta le acque del sud Italia | i rischi per l’uomo i danni alla pesca

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 30 maggio 2024), stiamo imparando a conoscere anche questa specie endemica del Mediterraneo che si sta facendo strada in maniera progressivamente sempre più invasiva nei nostri mari. Detto anche verme cane, verme di fuoco o verme di mare, è per l’appunto un vermeerrante. Carnivoro, predatore insaziabile e urticante, è originario della zona tropicale dell’Oceano Atlantico e del Mar Mediterraneo, che in passato popolava soprattutto il canale di Suez, ma poi, tra evoluzione della specie e complice il surriscaldamento globale e le ondate di calore anomalo registrate negli ultimi anni, i vermocani si sono moltiplicati a dismisura fino al punto di arrivare a minacciare al punto in cui siamo oggi ledi Sicilia, Calabria e Puglia., unche se tagliato in due si rigenera Tanto che gli esperti hanno segnalato l’circa la sua presenza invasiva e la sua prolificazioni nei marini.