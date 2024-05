Allagata dialisi al San Bartolomeo | colpa della rottura di un tubo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sarzana, 30 maggio 2024 – La mattinata non è iniziata con il piede giusto per chi, ieri intorno alle 7.30, dovendo già sottoporsi aal Sandi Sarzana, si è trovato di fronte a uno scenario a dir poco inverosimile. L’acqua gocciolava abbondantemente dal soffitto, proprio come se all’interno dell’ospedale e con una giornata di sole, stesse piovendo. La causa dell’allagamento che ha interessato i locali antistanti l’ingresso in, è stata ladi unper l’osmosi, come riferito dalla direzione di Asl 5. All’esternostruttura il pavimento era bagnato, chiusa la porta per accedere agli ambulatori di Riabilitazione, Emoe l’ambulatorio di Oncologia. Affisso all’esterno un cartello che indicava il percorso alternativo per accedere all’Oncologia.