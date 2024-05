Alla Trentino Music Arena parte l’estate della musica e degli spettacoli

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 30 maggio 2024) Da giugno a settembre festival e concerti con artisti e band di spiccoscena locale, nazionale e internazionale. SpazioGenerazione Z con: Mida, Clara, Drillionaire, Anna, Nerissima Serpe, Papa V, Silent Bob, Tony Boy. Si ballerà anche con lo show “Voglio tornare negli Anni ’90”. Attesi anche Ariete, Mecna, Fabrizio Moro, Il Tre, Margherita Vicario, Kelly Joyce, Santi Francesi, Capo Plaza, Neima Ezza, Naska, Rondo Da Sosa, Gemelli Diversi, Boro Boro, Chiello. A settembre concerto speciale con laa rockband svedese Europe. Gran finale con, tra gli altri, Achille Lauro e The Kolors e i ragazzi del festival A Voice for Europe (European Voice & Sound) e Baby Voice (International Voice and Baby Talent Festival). Laospiterà anche il Summer Festival organizzato da Showtime e Radio Italia Anni 60 con i Pooh (il 9 luglio), Fiorella Mannoia (4 agosto) e Umberto Tozzi (5 settembre).