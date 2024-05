Alla Fiorentina manca sempre l’ultimo passo

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il dibattito sul bello e il brutto nel calcio è antico quanto il gioco stesso. Nel corso dei decenni siamo rimasti incastrati in una retorica per cui estetica ed efficacia sono due valori che si escludono l’uno con l’altro. Non riusciremo forse mai a sciogliere questo nodo, e dopotutto può andare anche bene così: è il dibattito che tiene viva l’attenzione sul calcio, prolungando l’esperienza oltre la partita. Concordiamo tutti che non c’è un bello oggettivo. Si può preferire una fitta rete di passaggi, oppure un calcio fisico alimentato da lanci continui; sono esempi di bellezza complementare, che possono coesistere e ci restituiscono un’idea diversa di adattamento alle situazioni di gioco. Quello che però, dal mio punto di vista, è impossibile trascurare quando si parla di bellezza, di attrattività nel gioco, è il coinvolgimento emotivo.