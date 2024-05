Alla fine ha ceduto Fedez e la ‘nuova fidanzatina’ lui esce allo scoperto così

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo la rottura da Chiara Ferragni,è stato a Montecarlo per assistere il Gran Premio di Monaco da un maxi yacht ormeggiato a Port Hercule con vista sul circuito. Ma a far chiacchierare il gpssip è stata la presenza di una persona a quanto pare molto vicina al rapper. L’ex marito di Chiara Ferragni è stato avvistato anche con quella che sarebbe la sua nuova fiamma, la modella francese Garance Authié. I due sono stati avvistati mano nella mano al GP di Monaco e il video è stato pubblicato dpagina Instagram Very Inutil People. Nella Instagram story del rapper si vede la modella ritratta di spalle a bordo dello yacht per assistere al Gran Premio vinto da Charles LeClerc. “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo”, si leggeva sulla pagina Very Inutil People.