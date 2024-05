Alla festa-concerto dei Pinguini Tattici Nucleari | Noi lontani dalla bellezza artefatta del mestiere – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) «Noi ci trovavamo davanti ad un’incognita: essere dimenticati. La discografia procede con tempi così veloci che il rischio di restare indietro è alto». Siamo nel backstage del Palarescifina di Messina, è mezzanotte inoltrata e incontriamo ifine dell’ultima data del loro tour nei palazzetti. Le parole sono invece di Riccardo Zanotti e ci riportano indietro di qualche ora, quando in fila per entrare davanti a noi c’erano molti genitori con figli al primo. Succede spesso ai concerti dei, la cui narrazione, soprattutto grazie allo stile di scrittura di Zanotti – così solare, eppure così profonda, sensibile, efficace e diretta – non può far altro che coinvolgerti in qualcosa che travalica i confini della canzone.