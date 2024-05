Alessandra Celentano svela cosa pensa della vittoria di Sarah ad Amici 23 e racconta un retroscena | Liti in camerino

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo essere stata ospite di Alberto Matano nella puntata di ieri de La Vita in diretta,, prof didi Maria De Filippi, oggi è approdata nello studio di La Volta Buona. Insieme alla padrona di casa Caterina Balivo, si è lasciata intervistare sull' ultima edizione di23 e non solo.Celentaa il serale di23è stata un fiume in piena, e con la solita schiettezza che la contraddistingue, ha commentato ladiToscano ad23 eto che avrebbe voluto veder vincere: Sì, ha vintoil canto e poi la trasmissione, poi c’è Marisol che ha vinto la danza. Ha vinto Lorella (Cuccarini, ndr). Come dobbiamo fare? Io un po' basita. Perché è chiaro che per me dovevano vincere Marisol e Dustin e rimango comunque di questa opinione.