Alessandra Celentano sull’ex marito Angelo | Non ci siamo mai allontanati

(Di giovedì 30 maggio 2024), o meglio la Maestracome tiene sempre a farsi chiamare, è stata ospite di Caterina Balivo nello studio de La Volta Buona. Un’occasione per ripercorrere un’adolescenza dedita alla danza, il suo più grande amore, ma anche per tornare su un altro amore importante: quello per l’exTrementozzi. La relazione tra i due si è conclusa definitivamente nel 2012 ma non per una mancanza di sentimento, come si potrebbe pensare. Nel mezzo ci sono stati momenti difficili, oltre al forte desiderio di lui di allargare la famiglia. Un figlio non è mai arrivato ma, anche se è tutto finito, lae l’ex continuano a essere in ottimi rapporti.e il rapporto con l’exNonostante sia uno dei personaggi televisivi più amati (e odiati), anche grazie al grande successo di Amici di Maria De Filippi dove ricopre il ruolo di temuta Prof.