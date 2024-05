Al Papa Giovanni XXIII un confronto tra specialità sulle lesioni traumatiche cerebrovascolari

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Bergamo. Si è svolto all’Auditorium ‘L. Parenzan’ dell’Ospedale, il convegno di formazione ‘: dalla strada alla riabilitazione’, promosso dall’ASSTdi Bergamo (Dipartimento Emergenza Urgenza e Dipartimento Chirurgico) in collaborazione con FROM – Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo ETS. Un pomeriggio ditra diverseper raccogliere l’esperienza clinica e tradurla nella possibilità di una cura migliore. Nel concreto, il “racconto” a più voci del complesso trattamento di un paziente giunto all’Ospedaledi Bergamo e colpito, dopo un grave incidente stradale, da una lesione cerebrovascolare grave; trattamento che ha dato la possibilità di costruire insieme migliori strategie di intervento per questo tipo di eventi post-traumatici.