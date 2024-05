Agrisolare il prossimo bando al Sud | budget di 250 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’Italia anticipa i tempi di raggiungimento del target PNRR sull’e la Commissionepea la premia: altri 850diper installare i pannelli che catturano il sole e lo restituiscono sotto forma di energia agli imprenditori agricoli. E le risorse passano da 1,5 miliardi a 2,350 miliardi di. Sono oltre 14mila i progetti già finanziati, oltre 2400 le imprese che hanno già concluso i lavori, oltre 18mila le domande presentate, di cui molte in coda. Per le quali varranno le modifiche apportate relativamente all’eliminazione del vincolo dell’’autoconsumo e di quello “condiviso” con altre aziende agricole alle quali cedere energia. E il? Consterà di 250e sarà destinato – sulla LINEA 1A (rivolta alla produzione agricola Primaria) al Mezzogiorno per recuperare la quota Sud come previsto dal PNRR.