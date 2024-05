Fonte : notizie di 30 mag 2024

comAgostino Di Bartolomei non è solo un nome nella storia della AS Roma; è un simbolo, un eroe caduto che continua a vivere nei cuori dei tifosi. E così fece nel 1984, quando la Roma raggiunse la finale della Coppa dei Campioni contro il Liverpool. Un podcast dedicato al campione Agostino Di Bartolomei andrà in onda da oggi, 30 maggio, per ricordare i 30 anni dalla scomparsa.

Agostino Di Bartolomei da oggi un podcast a 30 anni scomparsa