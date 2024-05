Fonte : teleclubitalia di 30 mag 2024

. Giornata ad alta tensione quella vissuta ieri nel centro penitenziario di Secondigliano a Napoli, dove si è verificata l’ennesima grave aggressione ai danni di agenti di polizia penitenziaria e sanitari in servizio. Un’infermiera e sette poliziotti sono finiti in ospedale, tra cui un agente in particolare ha riportato vari traumi contusivi e una escoriazione al L'articolo Aggressione al carcere di Secondigliano: detenuto ferisce infermiera e poliziotti Teleclubitalia.

Aggressione al carcere di Secondigliano | detenuto ferisce infermiera e poliziotti