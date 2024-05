Aggredisce moglie e ferisce nuovo compagno con le forbici | Arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hannoun 42enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e violazione aggravata di domicilio commessi nei confronti della, 42enne romana dalla quale è in via di separazione e del reato di lesioni personali aggravate nei confronti deldella donna, 44enne romano. Lo scorso pomeriggio (29 maggio), a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione via di Casal Bruciato, dove la donna riferiva che, poco prima, l’uomo si era presentato da lei sfondando la porta di casa a calci. Una volta nell’abitazione e notata la presenza del, ha proseguito nella denuncia la donna, l’indagato avrebbe rimediato un paio dicon le quali si è scagliato contro, colpendolo ad un braccio dando vita a una violenta colluttazione per poi allontanarsi a piedi.