Fonte : romadailynews di 30 mag 2024

30 – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, partecipa alla presentazione della Relazione annuale della Banca d’Italia (Banca d’Italia, Via nazionale 91) PRESENTAZIONE LINEE GUIDA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ALBERATURE STRADALI Ore 14 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme all’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, presenta le “Linee guida per la riqualificazione delle alberature stradali di Roma Capitale” redatte in collaborazione con il CREA – Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (Sala delle Bandiere, Campidoglio) .

Agenda Sindaco Roberto Gualtieri venerdì 31 maggio