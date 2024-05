Fonte : romadailynews di 30 mag 2024

Ore 14 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, presenta, insieme al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, le “Linee guida per la riqualificazione delle alberature stradali di Roma Capitale” redatte in collaborazione con il CREA – Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (Sala delle Bandiere, Campidoglio).

Agenda Assessori venerdì 31 maggio