Africa | tavolo tecnico Piano Mattei a P Chigi ‘roadmap su connessioni energia green’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Si è svolta oggi a Palazzola quarta riunione deldi coordinamento sulla sicurezza energetica nell’ambito delper l?. La riunione, informa Palazzo, ha consentito di procedere all?avvio formale del progetto ‘Una tabella di marcia per connettere l?all?Europa per la produzione dipulita’, finanziato dalla Commissione europea e attuato dalla Banca Mondiale. A sostegno degli obiettivi delper l?e in particolare della sua dimensione energetica, il progetto svilupperà una mappatura complessiva delle infrastrutture di interconnessione energetica ? esistenti e in fase di progettazione ? capaci di sostenere un afflusso dipulita dall?all?Europa tramite il territorio nazionale, assicurando all?Italia un ruolo di snodo strategico fra i due continenti.