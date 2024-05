Fonte : tvzap di 30 mag 2024

Ma in cosa consiste questo importante cambiamento? Non ci resta che scoprirlo insieme. “Affari tuoi”, ieri sera, martedì 29 maggio 2024, è andata in onda una nuova puntata del game show Rai condotto da Amadeus. com/Md8RHTrtdH— trashtvstellare (@tvstellare) May 29, 2024 “Affari tuoi”, lo strano cambiamento a poche puntate dalla fine “Affari tuoi”, ieri sera, martedì 29 maggio 2024, è andata in onda una nuova puntata del game show di Rai Uno condotto da Amadeus.

Affari tuoi strano cambiamento a poche puntate dalla fine | tutti lo hanno notato