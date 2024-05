AEW | Will Ospreay mette nel mirino anche il World Title dopo la vittoria in un Casino Gauntlet match

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 30 maggio 2024) A Double or Nothingha portato a casa il primo titolo della sua esperienza in AEW, sconfiggendo Roderick Strong è diventato il nuovo International Champion. Questa notte per il neo-campione l’occasione di puntareal titolo massimo è arrivata tramite ilindetto per determinare il nuovo #1 contender che affronterà il campione Swerve Strickland a Forbidden Door. Uninternazionale I primi due a salire sul quadrato sono stati Jay White e PAC, i due sono partiti senza risparmiare troppe energie. Il primo a raggiungerli sul ring è stato Mistico che ha subito messo in mostra le sue grandi dote aree.è entrato per quarto, seguitoqualche minuto da Shota Umino. Sempre più persone e grandi manovre sul ring con Claudio Castagnoli che è stato il sesto ad aggiungersi ale ha pocoregalato una Swing su White ai fan.