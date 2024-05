AEW | Tony Khan cambia il copione fino all’ultimo come Vince McMahon Sembra più la WWE del 2019

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 30 maggio 2024) La AEW si è evoluta molto negli ultimi anni e alcuni di questimenti hanno avuto un impatto negativo sul modo in cui la promotion è vista da alcuni fa. Anche lo stile di booking dito, e -secondo alcuni – il suo modo attuale di fare le cose ricorda il modo in cuiapportava modificheminuto ai copioni degli show. A rivelarlo è Bryan Alvarez di F4WOnline. Imenti dell’Ultimo Minuto diIl conduttore di Wrestling Observer Radio ha spiegato sul forum di F4WOnline: “hato ildi AEW Double or Nothing più volte durante il pomeriggio. La maggior parte delle persone, non solo i wrestler, non ha idea di cosa fareal giorno dello show, e a volte nona un’ora o poco prima dello show.