AEW | Gli EVPs provano a dare il titolo TNT a Jack Perry ma una nuova figura dirigenziale non è d’accordo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Adam Copeland è uscito da Double or Nothing con un brutto infortunio, una frattura della tibia che lo terrà lontano dal ring per diversi mesi. Pur avendo mantenuto ilTNT nel PPV per la Rated R Superstar sarà impossibile difenderlo e così questa notte glidella AEW, gli Young Bucks, hanno optato per togliere ilal canadese ed erano pronti a consegnarlo nelle mani difino a quando i loro piani sono stati interrotti. Vice presidente esecutivo ad interim Con la loro solita ironia Matthew e Nicholasson hanno parlato dell’Anarchy of The Arena match e di come hanno sbaragliato il team messo in campo da Tony Khan. Dopo aver promosso la propria linea di scarpe e regalato una Lamborghini ad Okada i fratellison sono passati ai loro compiti dirigenziali.