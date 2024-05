Adesso il pane si fa in vetrina | la nuova idea di Valentino Tafuri per il suo 3Voglie nel Cilento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 30 maggio 2024) Molti nascono con la camicia, lui è nato con la pizza e cresciuto con ile, a 10 anni dall’apertura della sua creazione, il "pizzificio", a Battipaglia in provincia di Salerno, nel pieno delrinnova la sua casa con un nuovo concept di locale basato sulla trasparenza radicale di pizza, pasta fresca e dolci e grandi lievitati., pizzaiolo di poco più di 30 anni, ma già Pizzaiolo dell’Anno per la Guida Espresso 2020, ha passato più della metà della vita davanti a un forno e in giro per l’Italia e, o meglio a partire dal primo giugno, tutto il suo talento e la sua tecnica saranno al servizio di questo nuovo laboratorio esperienziale sulla farina, il cui accento sarà puntato sui sapori e sulla massima limpidezza della produzione.