Adesso è davvero ufficiale | l' Italia avrà 5 squadre in Champions l' anno prossimo

Il caso della sesta squadra italiana in Champions Cinque italiane nella prossima edizione di Champions League erano già una certezza (con la 6ª e la 7ª del campionato in Europa League e l'8ª in Conference), ma avevamo la possibilità di averne addirittura sei: serviva per prima cosa che l'Atalanta vincesse l'Europa League, e lo ha fatto, garantendosi automaticamente l'ammissione alla Champions in quanto vincitrice.

