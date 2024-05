Addio dolce collega Giornalismo italiano in lutto è morta a soli 44 anni a causa di una malattia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Era un punto di riferimento per gli artisti, il mondo della musica italiana e internazionale, e per i tanti giornalisti con cui ogni giorno lavorava. Ile della cultura sono inper la prematura scomparsa della giornalista. Èprematuramente, aveva solo 44. I funerali della giornalista, si legge sul post scritto sulla pagina ufficiale del teatro San Carlo di Napoli, si terranno venerdì 31 maggio alle 12 nella chiesa di San Ferdinando, detta degli artisti, in piazza Trieste e Trento, a pochi passi dal teatro San Carlo di Napoli. “Gravissime minacce”. Paura per Francesca Fagnani, intervengono le forze dell’ordine Teatro San Carlo in, èGiulia Romito Giulia Romito lavorava al Teatro San Carlo, era tra i responsabili dell’Ufficio Stampa.