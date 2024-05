Fonte : lanazione di 30 mag 2024

I funerali si svolgeranno oggi alle 16 alla chiesa di San Geminiano a Ponte a Moriano. Difficile per tutta la città dirle addio. Insieme al marito Daniele aveva fondato il duo “La Dama e l’Unicorno” che negli ultimi anni è stato protagonista nelle rievocazioni medievali in giro per l’Italia.

Addio a Anastasia Giusti | se n’è andata la dolce arpista di strada