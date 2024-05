Acerbi salta Euro 2024 | è fuori per la pubalgia Il ct Spalletti preallerta Gatti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio– Nientepei per Francesco. A causa dei postumi della, il difensore dell'Inter non farà parte della Nazionale che venerdì si radunerà al Centro tecnico federale in vista di. Il ct azzurro Lucianoha giàto il difensore della Juventus Federico, che si è reso disponibile e si metterà subito al lavoro nella propria sede. Al momento, dunque, sono 27 i calciatori che entro le 12 di venerdì raggiungeranno il ritiro a Coverciano (Scalvini e Scamacca sono impegnati con l’Atalanta fino al 2 giugno). I convocati diPortieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham). Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).